«Москвич» в 2024 году начнет собирать автомобили по полному циклу

Он подчеркнул, что уровень локализации автомобилей значительно увеличится, что станет важным фактором для укрепления доверия автопокупателей.

В настоящее время на заводе «Москвич» проводится крупноузловая сборка, но уже завершены этапы сварки и окраски первых тестовых кузовов. Этот переход будет означать новую эру для предприятия и повышение качества автомобилей под маркой «Москвич»