«Москвич» в 2024 году начнет собирать автомобили по полному циклу

«Москвич» в 2024 году начнет собирать автомобили по полному циклуУже завершены тестовые этапы сварки и окраски кузовов
Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подтвердил планы предприятия начать полный цикл производства автомобилей марки в следующем году. В рамках такого перехода предприятие активно готовится к запуску мелкоузловой сборки, включая этапы сварки и окраски кузовов автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 6", пишет РИА Новости.
Главная задача на следующий год – запустить сборку полного цикла и завоевать внимание и доверие покупателей.
Он подчеркнул, что уровень локализации автомобилей значительно увеличится, что станет важным фактором для укрепления доверия автопокупателей.
В настоящее время на заводе «Москвич» проводится крупноузловая сборка, но уже завершены этапы сварки и окраски первых тестовых кузовов. Этот переход будет означать новую эру для предприятия и повышение качества автомобилей под маркой «Москвич»