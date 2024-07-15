Опубликовано 15 июля 2024, 21:43
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Москвичам предоставлены новые возможности в мобильном приложении «Наш город»Что поможет городским службам быстрее исправлять недочеты
Мобильное приложение портала «Наш город» обновлено для удобства жителей столицы. Теперь пользователи могут быстрее и проще сообщать о недочетах, уточнять их местоположение во дворе и быть в курсе последних новостей.
Обновленная версия позволяет отправлять сообщения с частичным заполнением информации, что значительно ускоряет процесс подачи заявки о недочете. Добавлены кнопки «Отправить еще» и «Сообщить повторно», облегчающие создание и последующую отправку сообщений.
Теперь пользователи могут уточнять местоположение недочетов непосредственно внутри двора, что ранее было доступно только через веб-версию. Этот новый функционал помогает городским службам быстрее реагировать на сообщения о недочетах.
Интерфейс приложения «Наш город» также обновлен: на главном экране теперь отображается лента актуальных вопросов и важных новостей проекта.
Источник:Правительство Москвы
Автор:Ингела Воробьева
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