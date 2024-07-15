Москвичам предоставлены новые возможности в мобильном приложении «Наш город»

Обновленная версия позволяет отправлять сообщения с частичным заполнением информации, что значительно ускоряет процесс подачи заявки о недочете. Добавлены кнопки «Отправить еще» и «Сообщить повторно», облегчающие создание и последующую отправку сообщений.

Теперь пользователи могут уточнять местоположение недочетов непосредственно внутри двора, что ранее было доступно только через веб-версию. Этот новый функционал помогает городским службам быстрее реагировать на сообщения о недочетах.

Интерфейс приложения «Наш город» также обновлен: на главном экране теперь отображается лента актуальных вопросов и важных новостей проекта.