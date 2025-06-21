Москвичей избавили от 1,5 млрд бумажных справок благодаря цифровизации

Базовый регистр был запущен в 2011 году и стал основой для обмена данными между различными государственными структурами. Благодаря этому москвичам больше не нужно приносить справки и документы в каждое ведомство отдельно. Достаточно заполнить заявление в электронном виде, после чего все необходимые сведения учреждения получают между собой автоматически.

Среди услуг, где работает новый подход, — запись детей в кружки, оформление питания на молочной кухне, а также вопросы, связанные с земельными и имущественными правами. Всего в системе доступно более 500 цифровых сервисов.

По оценкам властей, цифровизация не только упростила жизнь гражданам, но и помогла сэкономить природные ресурсы. Благодаря отказу от бумажной волокиты удалось сохранить около 175 тысяч деревьев, что эквивалентно примерно 45 гектарам леса.