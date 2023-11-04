Москвичей предупредили о визитах мошенников во время ноябрьских праздников

Бирюков подчеркнул, что городские службы не проводят проверки и обходы квартир в выходные дни. Он также напомнил, что коммунальные службы никогда не приходят без предварительного уведомления, а выезды организуются только по заявкам граждан в экстренных ситуациях и всегда с предварительным согласованием времени.

По словам заместителя мэра, мошенники часто выдают себя за сотрудников коммунальных служб и направляют свои усилия на пожилых людей и пенсионеров. Они предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит и пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность для эксплуатации.

Заместитель мэра Москвы напоминает, что если к вам явились с неожиданной проверкой, скорее всего, это мошенники.