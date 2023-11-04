Москвичей предупредили о визитах мошенников во время ноябрьских праздников

Москвичей предупредили о визитах мошенников во время ноябрьских праздниковОни представляются сотрудниками коммунальных служб
Заместитель мэра Москвы, Петр Бирюков, предостерегает жителей столицы от мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб и пытаться проникнуть в квартиры горожан. Он призывает жителей Москвы сохранять бдительность в праздничные дни и не пускать незнакомцев в свои дома, пишет ТАСС.
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Бирюков подчеркнул, что городские службы не проводят проверки и обходы квартир в выходные дни. Он также напомнил, что коммунальные службы никогда не приходят без предварительного уведомления, а выезды организуются только по заявкам граждан в экстренных ситуациях и всегда с предварительным согласованием времени.
По словам заместителя мэра, мошенники часто выдают себя за сотрудников коммунальных служб и направляют свои усилия на пожилых людей и пенсионеров. Они предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит и пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность для эксплуатации.
Заместитель мэра Москвы напоминает, что если к вам явились с неожиданной проверкой, скорее всего, это мошенники.