Москвичи использовали онлайн-сервисы портала mos.ru более 425 миллионов раз

Опубликовано 16 августа 2024, 20:22
1 мин.
Москвичи использовали онлайн-сервисы портала mos.ru более 425 миллионов разС января по июнь 2024 года
С января по июнь 2024 года жители Москвы обратились к сервисам и услугам столичного портала mos.ru более 425 миллионов раз. Эти онлайн-платформы помогают горожанам решать повседневные задачи, планировать досуг и участвовать в благотворительности, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
© Ferra.ru
По словам Сергуниной, использование городских онлайн-услуг выросло на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Всего с момента запуска портала число обращений превысило 4,1 миллиарда. Город продолжает развивать цифровые инструменты и внедрять новые функции для повышения комфорта москвичей.
Портал mos.ru стал ключевым ресурсом для взаимодействия с городской инфраструктурой и услугами, предоставляя удобный доступ к важной информации и возможностям для жителей столицы.