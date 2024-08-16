Москвичи использовали онлайн-сервисы портала mos.ru более 425 миллионов раз

По словам Сергуниной, использование городских онлайн-услуг выросло на 15% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Всего с момента запуска портала число обращений превысило 4,1 миллиарда. Город продолжает развивать цифровые инструменты и внедрять новые функции для повышения комфорта москвичей.

Портал mos.ru стал ключевым ресурсом для взаимодействия с городской инфраструктурой и услугами, предоставляя удобный доступ к важной информации и возможностям для жителей столицы.