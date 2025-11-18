Москвичи получили более 590 тысяч заказов через постаматы

Сеть насчитывает более 1,5 тысячи устройств, расположенных в подъездах жилых домов, на остановках, в библиотеках, торговых и бизнес-центрах. Круглосуточный доступ и автоматическое открытие ячеек по одноразовым уникальным кодам обеспечивают удобство и безопасность получения посылок. Камеры фиксируют все операции от выгрузки курьером до забора заказа.

Некоторые постаматы оснащены технологиями для хранения продуктов при особых температурных режимах. В библиотеках установлено 99 устройств, а в жилых комплексах по программе реновации за 2,5 года размещено 213 терминалов. Постаматы помогают разгружать транспортную систему и ускорять доставку «последней мили».

Система размещения устройств предусматривает тестовый период до 11 месяцев, после которого собственники решают о постоянной установке.