Москвичи сдали в фандоматы компании «РТ-Инвест» 14 миллионов единиц тары

Экологические пункты «РТ-Инвест» установлены в 38 районах региона, где работает 567 фандоматов. Собранное в них вторичное сырье компания перерабатывает самостоятельно и отправляет на переработку крупным партнерам. Со всего Московского региона было собрано 14 млн единиц тары.

Программа сбора вторсырья не только способствует экономии природных ресурсов, но и существенно сокращает энергопотребление. Использование вторичного пластика снижает затраты электроэнергии на 60%, а для алюминия это число составляет 22%. Благодаря собранным и переработанным в фандоматах таре удалось предотвратить выброс около 300 тыс. кг углекислого газа.