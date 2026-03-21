Опубликовано 21 марта 2026, 20:53


Москвичи смогут передавать показания счетчиков через Алису

Для этого достаточно привязать аккаунт mos.ru к «Яндекс ID»
Пользователи портала mos.ru теперь могут передавать показания электросчетчиков с помощью виртуального ассистента Алисы. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. Сделать это можно голосом через «Яндекс Станцию», а также текстом в приложении или в чате с ассистентом. Специальной подписки не требуется, достаточно упрощенной учетной записи на mos.ru.
Для начала нужно привязать Алису к своему аккаунту на портале. Пользователь активирует навык «Мосуслуги», после чего ассистент предложит связать «Яндекс ID» и Mos ID. Для этого достаточно один раз перейти по ссылке и авторизоваться.

В дальнейшем достаточно попросить Алису передать показания и озвучить цифры. Сервис рассчитает расход и уточнит правильность ввода, после чего зафиксирует данные. Если не использовать навык три месяца, связь аккаунтов автоматически разрывается.