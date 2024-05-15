Москвичи стали потреблять втрое больше мобильного контента в метро

Опубликовано 15 мая 2024, 21:33
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Москвичи стали потреблять втрое больше мобильного контента в метроЛидером стала станция Киевская
Мобильный оператор Билайн сообщил, что за последний год количество пользователей мобильного интернета в московском метро выросло на 34%. В то же время, потребление контента в социальных сетях и мессенджерах увеличилось в 2,5 раза, а трафик на видеоплатформах также увеличился в 2,5 раза.
Анализируя профиль потребления мобильного интернета в метро, билайн отмечает рост активности пользователей при совершении покупок на маркетплейсах. Этот показатель вырос за год в 4 раза, а на Большой кольцевой линии (БКЛ) — в 5 раз.
Киевская станция метро стала лидером по объему скачиваемого контента — пользователи ежедневно загружают здесь 2 ТБ. Кроме того, Киевская занимает первое место по общему количеству интернет-сессий в месяц — 120 миллионов. После нее идет Комсомольская со 118 миллионами интернет-сессий ежемесячно.
Кроме скачивания контента, пользователи активно используют голосовую связь в метро. На некоторых станциях, таких как Комсомольская, Окружная и Третьяковская, длительность разговоров достигает 2 часов.