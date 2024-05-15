Москвичи стали потреблять втрое больше мобильного контента в метро

Анализируя профиль потребления мобильного интернета в метро, билайн отмечает рост активности пользователей при совершении покупок на маркетплейсах. Этот показатель вырос за год в 4 раза, а на Большой кольцевой линии (БКЛ) — в 5 раз.

Киевская станция метро стала лидером по объему скачиваемого контента — пользователи ежедневно загружают здесь 2 ТБ. Кроме того, Киевская занимает первое место по общему количеству интернет-сессий в месяц — 120 миллионов. После нее идет Комсомольская со 118 миллионами интернет-сессий ежемесячно.

Кроме скачивания контента, пользователи активно используют голосовую связь в метро. На некоторых станциях, таких как Комсомольская, Окружная и Третьяковская, длительность разговоров достигает 2 часов.