МТС Банк внедрил ИИ для распознавания речи и защиты от спам-звонков

МТС Банк внедрил ИИ для распознавания речи и защиты от спам-звонковТехнологии MWS AI уже обрабатывают 90% звонков
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С помощью обновлённого голосового помощника автоматизация охватывает уже около 90% входящих звонков. Система помогает оперативно понять суть обращения и выбрать подходящий сценарий его обработки. Такой подход позволяет сделать взаимодействие более персонализированным и эффективным.
ИИ-модель также используется для защиты клиентов: она способна распознавать спам-звонки и блокировать попытки несанкционированного доступа. По словам представителей банка, точность в определении ботов достигает 98%. Это снижает риски автоматизированных атак и повышает уровень безопасности клиентских данных.
Эмоциональный анализ помогает голосовому помощнику адаптироваться к настроению собеседника, проявлять эмпатию и предлагать решения, подходящие для нестандартных ситуаций.