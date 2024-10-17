МТС будет показывать абонентам название компании рядом с номером телефона при входящем вызове

МТС будет показывать абонентам название компании рядом с номером телефона при входящем вызовеАбоненты смогут видеть название компании при входящем вызове
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С помощью этой услуги пользователи смогут видеть на экране телефона название и бренд компании, звонящей с определённого номера. Это нововведение способствует увеличению числа принятых звонков от знакомых компаний, тем самым повышая уровень конверсии и успешных продаж, а также сокращая количество нецелевых вызовов.
Сервис особенно актуален для таких секторов, как медицина, ритейл, доставка, финансы и логистика. Он помогает компаниям более эффективно информировать клиентов об изменениях в заказах, подтверждать записи на прием к врачу и поддерживать связь с курьерами.
«Авторизованный вызов» не только улучшает скорость и эффективность коммуникации контактов с клиентами, но и усиливает доверие к брендам. Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve, отметил, что данная услуга позволяет бизнесу оптимизировать процессы и повысить качество обслуживания клиентов. Внедрение услуги демонстрирует стремление МТС улучшать клиентский опыт и безопасность входящих вызовов в условиях современного рынка.