МТС будет показывать абонентам название компании рядом с номером телефона при входящем вызове

С помощью этой услуги пользователи смогут видеть на экране телефона название и бренд компании, звонящей с определённого номера. Это нововведение способствует увеличению числа принятых звонков от знакомых компаний, тем самым повышая уровень конверсии и успешных продаж, а также сокращая количество нецелевых вызовов.

Сервис особенно актуален для таких секторов, как медицина, ритейл, доставка, финансы и логистика. Он помогает компаниям более эффективно информировать клиентов об изменениях в заказах, подтверждать записи на прием к врачу и поддерживать связь с курьерами.

«Авторизованный вызов» не только улучшает скорость и эффективность коммуникации контактов с клиентами, но и усиливает доверие к брендам. Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve, отметил, что данная услуга позволяет бизнесу оптимизировать процессы и повысить качество обслуживания клиентов. Внедрение услуги демонстрирует стремление МТС улучшать клиентский опыт и безопасность входящих вызовов в условиях современного рынка.