В России
Опубликовано 17 октября 2024, 21:16
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МТС будет показывать абонентам название компании рядом с номером телефона при входящем вызове

Абоненты смогут видеть название компании при входящем вызове
МТС Exolve, дочерняя компания ПАО «МТС», анонсировала новую услугу «Авторизованный вызов», предназначенную для повышения эффективности коммуникации между бизнесом и клиентами. Доступ к сервису получают абоненты «Автосекретаря» и пользователи коммуникационной платформы МТС Exolve.
МТС будет показывать абонентам название компании рядом с номером телефона при входящем вызове

© Ferra.ru

С помощью этой услуги пользователи смогут видеть на экране телефона название и бренд компании, звонящей с определённого номера. Это нововведение способствует увеличению числа принятых звонков от знакомых компаний, тем самым повышая уровень конверсии и успешных продаж, а также сокращая количество нецелевых вызовов.

Сервис особенно актуален для таких секторов, как медицина, ритейл, доставка, финансы и логистика. Он помогает компаниям более эффективно информировать клиентов об изменениях в заказах, подтверждать записи на прием к врачу и поддерживать связь с курьерами.

«Авторизованный вызов» не только улучшает скорость и эффективность коммуникации контактов с клиентами, но и усиливает доверие к брендам. Василий Сажко, директор по продуктам МТС Exolve, отметил, что данная услуга позволяет бизнесу оптимизировать процессы и повысить качество обслуживания клиентов. Внедрение услуги демонстрирует стремление МТС улучшать клиентский опыт и безопасность входящих вызовов в условиях современного рынка.