МТС и Яндекс запустили звонки через умные колонки

Опубликовано 05 сентября 2024, 19:431 мин.
МТС и Яндекс запустили звонки через умные колонкиПервая функция звонков через Яндекс Станцию в России
МТС совместно с Яндексом представил нововведение для своих абонентов — возможность совершать и принимать звонки через умные колонки Яндекс Станция. Теперь пользователи МТС могут звонить на номера любых операторов и принимать вызовы, используя умные устройства Яндекса.
© Ferra.ru
Функция доступна в бета-версии в большинстве регионов России. Для активации нужно скачать приложение «Дом с Алисой» и выбрать опцию «Звонки с колонки, как с телефона». Пользователи могут добавить до 10 контактов в свой список и управлять вызовами через умную колонку.
Звонки с Яндекс Станции синхронизируются с мобильным телефоном, даже если он выключен или находится в режиме без звука. При этом качество связи соответствует стандартам обычных телефонных вызовов. Пользователи могут принимать вызовы голосовыми командами, а также настроить режим «Не беспокоить».