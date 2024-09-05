МТС и Яндекс запустили звонки через умные колонки

Функция доступна в бета-версии в большинстве регионов России. Для активации нужно скачать приложение «Дом с Алисой» и выбрать опцию «Звонки с колонки, как с телефона». Пользователи могут добавить до 10 контактов в свой список и управлять вызовами через умную колонку.

Звонки с Яндекс Станции синхронизируются с мобильным телефоном, даже если он выключен или находится в режиме без звука. При этом качество связи соответствует стандартам обычных телефонных вызовов. Пользователи могут принимать вызовы голосовыми командами, а также настроить режим «Не беспокоить».