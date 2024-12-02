МТС: мошеннические звонки в «Чёрную пятницу» увеличились в три раза

Наибольшая активность мошенников была зафиксирована с 29 ноября по 1 декабря, когда около 70% всех нежелательных звонков пришлось на этот период. В этот раз мошенники также стали звонить дольше, чем обычно: если в обычные дни звонки чаще всего поступают с 9 до 18 часов, то в «Чёрную пятницу» они продолжались до 20:00.

Мошенники чаще всего атаковали жителей Москвы (29%), Санкт-Петербурга (15%) и Казани (7%). Наиболее популярной схемой обмана стало предложение эксклюзивных скидок и товаров с бесплатной доставкой для пенсионеров и льготных категорий граждан от якобы сотрудников известных интернет-магазинов.

По словам Андрея Бийчука, директора продукта «Защитник» МТС, компания тщательно готовится к распродажам и праздникам, когда мошенники особенно активны. В этот период 92% нежелательных звонков были совершены по телефону, а лишь 8% - через мессенджеры.