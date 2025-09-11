МТС Музыка запустила клипы: теперь песни можно не только слушать

На главной странице сервиса появился блок «Клипы для вас». Подписчики получают персональные подборки, которые формируются автоматически на основе их музыкальных предпочтений. После выбора первого видео запускается бесконечный микс, а из каждого клипа можно перейти к странице исполнителя, поставить лайк или добавить песню в избранное.

Каталог видеоконтента уже превысил 300 тысяч роликов и продолжает регулярно пополняться. Алгоритм подбирает подборку индивидуально для каждого слушателя, что делает просмотр максимально персонализированным.

Ранее сервис внедрил ещё одну новую функцию — покупку билетов на концерты. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с билетным оператором МТС Live. Пользователи могут заранее узнавать о предстоящих концертах любимых артистов и сразу приобретать билеты через приложение.

Информация о выступлениях появляется в разных форматах: на главной странице есть баннер «Пойдем на концерт?», а также расписание концертов в карточке конкретного исполнителя. Система предлагает мероприятия на основе региона и интересов пользователя. Для завершения покупки сервис перенаправляет на сайт МТС Live.

Таким образом, приложение постепенно превращается в полноценную музыкальную экосистему. Теперь оно объединяет сразу несколько форматов: аудиотреки, видеоклипы и концерты. Пользователи могут слушать музыку в привычном режиме, смотреть клипы или отправиться на живое выступление артистов, что делает сервис более универсальным.