МТС начал тестирование ИИ против мошеннических звонков

Николаев также напомнил о существующей услуге «Защитник», которая уже блокирует мошеннические звонки. Теперь компания совершенствует свои методы борьбы с мошенничеством, внедряя более совершенные технологии искусственного интеллекта. По словам Николаева, такой подход позволит бороться не только со спам-звонками, но и с социальной инженерией, которая становится все более распространенной среди мошенников.

Услуга «Защитник» МТС уже демонстрирует высокую эффективность, блокируя мошеннические звонки и предоставляя абонентам дополнительный уровень защиты.