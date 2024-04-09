МТС начал тестирование ИИ против мошеннических звонков

Опубликовано 09 апреля 2024, 20:52
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МТС начал тестирование ИИ против мошеннических звонковОн поможет в борьбе и с социальной инженерией
Мобильный оператор МТС начал тестирование новой услуги, которая использует искусственный интеллект для выявления мошеннических звонков. Президент компании Вячеслав Николаев сообщил об этом на форуме «Телеком». Технология будет помогать абонентам определить, идет ли разговор с потенциальным мошенником, и предупредит их об этом в реальном времени.
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Николаев также напомнил о существующей услуге «Защитник», которая уже блокирует мошеннические звонки. Теперь компания совершенствует свои методы борьбы с мошенничеством, внедряя более совершенные технологии искусственного интеллекта. По словам Николаева, такой подход позволит бороться не только со спам-звонками, но и с социальной инженерией, которая становится все более распространенной среди мошенников.
Услуга «Защитник» МТС уже демонстрирует высокую эффективность, блокируя мошеннические звонки и предоставляя абонентам дополнительный уровень защиты.