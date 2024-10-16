МТС начнет блокировать нежелательные звонки для абонентов других операторов

Согласно информации от пресс-службы компании, входящие вызовы теперь будут выделяться тремя цветами в зависимости от уровня угрозы: красный — потенциально опасные звонки, желтый — возможный спам, зеленый — надежные звонки. Это упрощает пользователям процесс определения источника входящих вызовов.

Кроме того, МТС внедрил автоматическую переадресацию опасных звонков на бота, который может общаться с мошенниками. Пользователи получат уведомление о заблокированном вызове и расшифровку разговора в приложении.

Обновление базы данных телефонных номеров осуществляется с помощью технологий Big Data, что позволяет МТС анализировать данные из открытых источников и справочников, сообщили в пресс-службе.