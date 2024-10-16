МТС начнет блокировать нежелательные звонки для абонентов других операторов

Опубликовано 16 октября 2024, 17:521 мин.
МТС начнет блокировать нежелательные звонки для абонентов других операторовНовая функция в мобильном приложении «Защитник»
Сотовый оператор МТС запустил новую функцию блокировки нежелательных звонков в своем мобильном приложении «Защитник», теперь доступную также для абонентов других операторов связи. Ранее данная функция работала только для пользователей МТС.
© Ferra.ru
Согласно информации от пресс-службы компании, входящие вызовы теперь будут выделяться тремя цветами в зависимости от уровня угрозы: красный — потенциально опасные звонки, желтый — возможный спам, зеленый — надежные звонки. Это упрощает пользователям процесс определения источника входящих вызовов.
Кроме того, МТС внедрил автоматическую переадресацию опасных звонков на бота, который может общаться с мошенниками. Пользователи получат уведомление о заблокированном вызове и расшифровку разговора в приложении.
Обновление базы данных телефонных номеров осуществляется с помощью технологий Big Data, что позволяет МТС анализировать данные из открытых источников и справочников, сообщили в пресс-службе.