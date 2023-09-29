В России
21:32, 29 сентября 2023
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МТС начнет тестировать свою нейросеть в России

А может и начала

МТС AI, дочерняя структура группы МТС, планирует провести в России тестирование собственной большой языковой модели (LLM). Компания уже работает с этой технологией в одной из стран СНГ, пишет ТАСС.

МТС начнет тестировать свою нейросеть в России

© Ferra

Языковая модель МТС AI может найти применение в сервисах для граждан и проектах «умных городов». Она сможет, например, осуществлять поиск по локальным базам знаний, обобщать переписку и телефонные разговоры, извлекать данные из последних взаимодействий.

В пресс-релизе не уточняется, в каком именно городе или стране СНГ проводятся пилотные проекты, однако отмечается, что интерес к ним проявляют как зарубежные, так и российские организации, в том числе банки и службы поиска работы. Применение языковых моделей стало популярным с запуском ChatGPT от OpenAI, а различные компании, включая российские Яндекс и Сбер, разработали свои собственные языковые модели.

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