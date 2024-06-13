МТС отразил мощную DDoS-атаку из пяти стран

Опубликовано 13 июня 2024, 11:25
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МТС отразил мощную DDoS-атаку из пяти странС более 20 тысяч устройств
Международные хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сеть МТС, используя более 20 тысяч устройств с территорий Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Атака, нацеленная на широкополосный доступ в интернет, продолжалась около двух часов. Система мониторинга МТС RED сработала быстро, предотвратив значительные последствия для сети оператора.
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В компании отметили, что сервис МТС зафиксировал атаку с мощностью 207 гигабит в секунду, что на границе сети могло достигать нескольких терабит. Особенностью атаки было нацеленное воздействие на маршрутизаторы, что, при успехе, могло привести к отключению интернета для пользователей в целом регионе. Эксперты отмечают, что подобные атаки становятся все более организованными и тщательно подготовленными, что требует постоянного улучшения мер защиты от киберугроз.
Технический руководитель направления Anti-DDoS в компании «МТС RED» Дмитрий Монахов подчеркнул, что организаторы атак активно используют свои знания в сетевых технологиях для увеличения эффективности нападений.