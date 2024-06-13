МТС отразил мощную DDoS-атаку из пяти стран

В компании отметили, что сервис МТС зафиксировал атаку с мощностью 207 гигабит в секунду, что на границе сети могло достигать нескольких терабит. Особенностью атаки было нацеленное воздействие на маршрутизаторы, что, при успехе, могло привести к отключению интернета для пользователей в целом регионе. Эксперты отмечают, что подобные атаки становятся все более организованными и тщательно подготовленными, что требует постоянного улучшения мер защиты от киберугроз.

Технический руководитель направления Anti-DDoS в компании «МТС RED» Дмитрий Монахов подчеркнул, что организаторы атак активно используют свои знания в сетевых технологиях для увеличения эффективности нападений.