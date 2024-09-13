МТС поможет спасателям Якутии находить пропавших в лесах

Комплексное решение, основанное на стандарте связи pLTE, обеспечит стабильную связь даже в самых удаленных районах. Эта система позволит находить людей с точностью до 50 метров, что значительно упростит поисковые операции в труднодоступных местах, отметили в пресс-службе.

По словам директора МТС в Якутии Прокопия Неустроева, система поможет оперативно определять местонахождение пропавших и направлять поисковые группы в нужное место. Тестирование показало успешный результат, в том числе на расстоянии свыше 10 км с борта вертолета. В будущем планируется адаптировать систему для использования в суровых климатических условиях Крайнего Севера.