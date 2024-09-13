МТС поможет спасателям Якутии находить пропавших в лесах

Опубликовано 13 сентября 2024, 16:391 мин.
МТС поможет спасателям Якутии находить пропавших в лесахНовая система улучшит поиск потерявшихся в труднодоступных районах
МТС внедрит передовое решение для поиска пропавших людей в Якутии, использовав геосервисы и выделенные сети связи. Как сообщили в пресс-службе компании, новинка позволит эффективно работать в условиях отсутствия транспортного сообщения и сетевой инфраструктуры.
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Комплексное решение, основанное на стандарте связи pLTE, обеспечит стабильную связь даже в самых удаленных районах. Эта система позволит находить людей с точностью до 50 метров, что значительно упростит поисковые операции в труднодоступных местах, отметили в пресс-службе.
По словам директора МТС в Якутии Прокопия Неустроева, система поможет оперативно определять местонахождение пропавших и направлять поисковые группы в нужное место. Тестирование показало успешный результат, в том числе на расстоянии свыше 10 км с борта вертолета. В будущем планируется адаптировать систему для использования в суровых климатических условиях Крайнего Севера.