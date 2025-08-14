МТС представила ИИ-платформу для разработки ПО

Платформа охватывает полный цикл создания ПО: от проектирования и анализа до тестирования и выпуска готового продукта. В систему интегрированы инструменты для различных специалистов — аналитиков, разработчиков, тестировщиков и DevOps-инженеров.

Ключевой особенностью стали встроенные AI Copilot-программы, которые помогают автоматизировать рутинные операции. Эти инструменты могут формулировать технические требования, оценивать их качество, создавать тест-кейсы и давать рекомендации по улучшению кода.

Как отмечают в компании, за последние полгода доля кода, созданного с помощью ИИ, достигла 20%.