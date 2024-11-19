В России
Опубликовано 19 ноября 2024, 15:00
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МТС: россияне стали на 20% реже общаться с мошенниками в 2024 году

Снижение связано с новыми сервисами
В 2024 году россияне стали значительно реже попадаться на мошеннические уловки. По данным МТС, с июля по ноябрь количество звонков, в которых абоненты общались с мошенниками, снизилось на 20% — с 70% до 50%. Эксперты компании связывают это с внедрением новых услуг в сервисах МТС, а также с повышением осведомленности россиян о мошеннических схемах.
МТС: россияне стали на 20% реже общаться с мошенниками в 2024 году

© Ferra.ru

Кроме того, с июля по ноябрь количество жалоб на мошеннические звонки сократилось на 40%. Абоненты стали реже обращаться в колл-центр с жалобами на такие вызовы. В среднем теперь пользователи тратят около 40 секунд на разговор с мошенником, а лишь 2% звонков продолжаются более 5 минут.

Чаще всего мошенники звонят в будние дни, особенно в рабочие часы с 9:00 до 18:00. Наибольшая активность наблюдается в четверг, однако 5% звонков приходятся на выходные.

Компания МТС активно борется с мошенниками: 80% номеров, с которых звонят мошенники, блокируются в течение одного дня. Также продолжается развитие сервиса «Защитник», который включает функции блокировки спам-звонков, предупреждения о возможных мошенниках, а также расшифровки диалогов с ними и поиска утечек данных.

Источник:МТС
Автор:Ингела Воробьева
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