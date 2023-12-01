МТС создал библиотеку для специалистов по глубокому обучению нейросетей

Отличие графовых нейросетей от стандартных моделей машинного обучения заключается в учете всех взаимосвязей в данных, что делает их более гибкими и адаптивными. Например, в чат-ботах каждое слово анализируется в контексте предыдущих слов, что позволяет выдавать более точные ответы.

Директор центра Big Data МТС, Виктор Кантор, отметил, что данная библиотека поможет уменьшить сложность создания графовых нейросетей. Она объединяет известные модели глубокого обучения и предоставляет инструмент для новых исследований.

Открытие доступа к исходному коду Coolgraph стимулирует талантливых специалистов экспериментировать с этой технологией в сфере машинного обучения.