В России
Опубликовано 09 июля 2024, 16:33
1 мин.

МТС создал сервис видеозвонков без интернета

По телефонному звонку
Российская компания «Вебинар Технологии» и МТС Exolve представили новую функцию МТС Линк, позволяющую подключаться к видеоконференциям по телефонному звонку. Это решение, представленное на форуме ИННОПРОМ, поможет пользователям с плохим интернет-соединением оставаться на связи.
МТС создал сервис видеозвонков без интернета
© Harry Cunningham

Теперь для участия в видеоконференции не нужно проходить регистрацию или скачивать приложение. Достаточно набрать номер, ввести идентификатор мероприятия и нажать «#». Подключение доступно по всей России с мобильных телефонов и в одиннадцати регионах с использованием стационарных телефонов. Стоимость звонка не отличается от обычного, а при использовании номера «8−800» минуты не тарифицируются.

МТС Линк обещает высокое качество связи, подтвержденное исследованием J`son & Partners Consulting. Генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин отметил, что интеграция с МТС Линк была реализована быстро благодаря легкости интеграции платформы. По словам руководителя направления Enterprise МТС Линк Владимира Карпенко, новая функция обеспечит надежное соединение даже вне офиса, позволяя пользователям всегда быть на связи с коллегами.