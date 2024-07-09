МТС создал сервис видеозвонков без интернета

Теперь для участия в видеоконференции не нужно проходить регистрацию или скачивать приложение. Достаточно набрать номер, ввести идентификатор мероприятия и нажать «#». Подключение доступно по всей России с мобильных телефонов и в одиннадцати регионах с использованием стационарных телефонов. Стоимость звонка не отличается от обычного, а при использовании номера «8−800» минуты не тарифицируются.

МТС Линк обещает высокое качество связи, подтвержденное исследованием J`son & Partners Consulting. Генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин отметил, что интеграция с МТС Линк была реализована быстро благодаря легкости интеграции платформы. По словам руководителя направления Enterprise МТС Линк Владимира Карпенко, новая функция обеспечит надежное соединение даже вне офиса, позволяя пользователям всегда быть на связи с коллегами.