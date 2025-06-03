МТС создаст отдельную мобильную сеть для аэропорта Сочи

Сеть обеспечит стабильное покрытие на взлетно-посадочных полосах, перроне и внутри терминала. Это решит проблему помех, которые возникают из-за большого количества подключенных устройств и Wi-Fi-сетей. На проект выделено более 61 миллиона рублей.

МТС не только построит сеть, но и будет поддерживать ее работу в течение пяти лет. Новое оборудование позволит улучшить автоматизацию процессов обслуживания самолетов, ускорит передачу данных и координацию между службами аэропорта.

Особое внимание уделено безопасности. Технология повысит эффективность работы диспетчеров, наземных операторов и экстренных служб. В перспективе сеть может стать основой для внедрения цифровых сервисов нового поколения в авиационной отрасли.