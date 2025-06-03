В России
Опубликовано 03 июня 2025, 22:13
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МТС создаст отдельную мобильную сеть для аэропорта Сочи

Новая технология улучшит связь на взлетных полосах
МТС приступил к созданию частной сети связи в международном аэропорту Сочи. Проект станет первым в России, где на территории авиаузла развернут выделенную широкополосную сеть на базе технологии pLTE/5G-Ready. Запуск системы запланирован на третий квартал 2025 года.
МТС создаст отдельную мобильную сеть для аэропорта Сочи

© Ferra.ru

Сеть обеспечит стабильное покрытие на взлетно-посадочных полосах, перроне и внутри терминала. Это решит проблему помех, которые возникают из-за большого количества подключенных устройств и Wi-Fi-сетей. На проект выделено более 61 миллиона рублей.

МТС не только построит сеть, но и будет поддерживать ее работу в течение пяти лет. Новое оборудование позволит улучшить автоматизацию процессов обслуживания самолетов, ускорит передачу данных и координацию между службами аэропорта.

Особое внимание уделено безопасности. Технология повысит эффективность работы диспетчеров, наземных операторов и экстренных служб. В перспективе сеть может стать основой для внедрения цифровых сервисов нового поколения в авиационной отрасли.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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