В России стартует чемпионат True Tech Champ-2025 по программированию и роботам

Чемпионат будет проходить по двум направлениям. Первый связан с алгоритмическим программированием. Здесь участники пройдут два отборочных тура онлайн, а затем встретятся в очном финале. Им предстоит решать задачи разного уровня сложности и работать со структурами данных. Победитель этого трека получит миллион рублей. Два участника, занявшие второе место, заработают по 500 тысяч рублей, а трое призеров на третьей позиции — по 250 тысяч рублей.

Второе направление посвящено робототехническому программированию. На этапе отбора конкурсанты будут разрабатывать алгоритмы для прохождения виртуальных лабиринтов. Для этого можно использовать языки C++, Go, Python, JavaScript, Java или C#. В очной части соревнований финалисты соберут собственных роботов и будут управлять ими в специальных зонах арены. Машины придется адаптировать под условия, а также выдерживать спецэффекты вроде света, дыма и огня.

Заключительный этап чемпионата пройдет в необычном формате — как аниме-сериал. Все финалисты получат цифровых аватаров, а их роботы на экранах превратятся в гигантских персонажей. Искусственный интеллект создаст символику и маскотов для каждой команды. Победители суперфинала разделят 4 миллиона рублей, команды на втором и третьем местах получат 2,5 и 1 миллион рублей соответственно.

Для зрителей подготовят дополнительные зоны с интеллектуальными и творческими заданиями, а также музыкальную программу с выступлением хедлайнера и диджея. Посетить шоу можно будет не только офлайн: организаторы обещают интерактивную трансляцию с эффектом присутствия и элементами дополненной реальности.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин отметил, что чемпионат уже третий год помогает молодым талантам проявить себя, завести полезные знакомства и получить призы. В этом году организаторы хотят удивить участников, объединив реальные бои роботов с цифровыми технологиями и создав яркое шоу с неожиданным финалом.

Заявки на участие принимаются до 20 октября на официальном сайте чемпионата.