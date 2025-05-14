МТС Web Services проведёт крупнейшую в стране конференцию об ИИ и машинном обучении

Открывать конференцию будет генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин. С докладами на главной сцене выступят более 40 спикеров, среди которых российские и зарубежные эксперты ИТ-индустрии. Так, Кен Чжун Ли, директор института UCAI и руководитель лаборатории AI&BM, расскажет об опыте внедрения ИИ в разных отраслях, и Пабло де Веккьо, главный архитектор NTT DATA, поделится подходами к использованию агентского ИИ и цифровых двойников. С докладом также выступят Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI, Антон Скогорев, технический директор AI-центра Т-Банка, Данила Дюгуров, СТО МТС Web Services, Павел Лакосников, Unit Lead команды Architecture Governance в Avito и другие ведущие эксперты рынка.

Программа True Tech Day включает четыре тематических трека:

MAIN. Настоящее и будущее применение ИИ: AI-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники;

Настоящее и будущее применение ИИ: AI-агенты, обзор LLM, развитие робототехники, цифровые двойники; SCIENCE & FUTURE. Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос;

Наука будущего и процесс превращения фундаментальных открытий в технологии: нейрофизиология, генная инженерия, нейроимпланты и частный космос; ENGINEERING. Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AI-ассистентов программиста и интеграции систем;

Практики backend-разработки и архитектурных решений: прорывные подходы от строительства облачной платформы до использования AI-ассистентов программиста и интеграции систем; AI&ML. Технические аспекты работы с ML-моделями: анализ типовых ошибок LLM, применение RAG для улучшения генерации, кейсы по AutoML, временным рядам и др.

Помимо деловой части гостей ждут различные «айтивности»: челлендж «Хакни Tesla», мастер-класс по созданию карманного ИИ-помощника, роборейсинг, тату-студия, кибербар, музыкальная афтепати и вовлекающие квесты от продуктов MWS - платформ, ИИ-сервисов и облаков.

Генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин подчеркнул, что в этом году событие впервые проходит от лица нового бигтеха, куда вошли все ключевые ИТ-активы группы МТС: