МТС ускорит отключение сетей 3G в России

До конца года компания планирует отключить не менее 50% оставшихся базовых станций 3G по всей России. Освободившиеся частотные ресурсы будут переведены на поддержку более современных стандартов связи.

Как поясняют в МТС, такой переход позволяет увеличить скорость передачи данных и емкость сетей примерно на 25%. Кроме того, больше абонентов получат доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей лучшее качество голосовой связи.

Процесс поэтапного отказа от 3G начался в июне 2024 года.