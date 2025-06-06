В России
Опубликовано 06 июня 2025, 22:30
1 мин.

МТС ускорит отключение сетей 3G в России

До конца 2025 года закроют половину станций
Оператор МТС продолжает плановый вывод из эксплуатации сетей третьего поколения. В июне-июле 2025 года 3G-связь прекратит работу в девяти городах семи регионов страны, включая Республику Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края, Владимирскую и Новосибирскую области.
МТС ускорит отключение сетей 3G в России

© Ferra.ru

До конца года компания планирует отключить не менее 50% оставшихся базовых станций 3G по всей России. Освободившиеся частотные ресурсы будут переведены на поддержку более современных стандартов связи.

Как поясняют в МТС, такой переход позволяет увеличить скорость передачи данных и емкость сетей примерно на 25%. Кроме того, больше абонентов получат доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей лучшее качество голосовой связи.

Процесс поэтапного отказа от 3G начался в июне 2024 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#3G
,
#мтс