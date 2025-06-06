МТС ускорит отключение сетей 3G в России

Опубликовано 06 июня 2025, 22:301 мин.
МТС ускорит отключение сетей 3G в РоссииДо конца 2025 года закроют половину станций
Оператор МТС продолжает плановый вывод из эксплуатации сетей третьего поколения. В июне-июле 2025 года 3G-связь прекратит работу в девяти городах семи регионов страны, включая Республику Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края, Владимирскую и Новосибирскую области.
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До конца года компания планирует отключить не менее 50% оставшихся базовых станций 3G по всей России. Освободившиеся частотные ресурсы будут переведены на поддержку более современных стандартов связи.
Как поясняют в МТС, такой переход позволяет увеличить скорость передачи данных и емкость сетей примерно на 25%. Кроме того, больше абонентов получат доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей лучшее качество голосовой связи.
Процесс поэтапного отказа от 3G начался в июне 2024 года.