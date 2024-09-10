МТС вложит более 1 млрд рублей в развитие ИИ-облака

Опубликовано 10 сентября 2024, 18:431 мин.
МТС вложит более 1 млрд рублей в развитие ИИ-облакаКомпания запускает новую платформу для обучения ИИ
МТС Web Services сообщила о значительных инвестициях в развитие нового направления облачных технологий — ИИ-облака, предназначенного для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Инвестиции в этот проект составят более 1 миллиарда рублей до конца 2025 года.
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В пресс-службе компании сообщили, что новое направление было представлено на форуме Kazan Digital Week и включает в себя инфраструктуру и сервисы, направленные на упрощение и ускорение внедрения ИИ. В основе ИИ-облака будут графические ускорители, необходимые для быстрого обучения и работы искусственного интеллекта.
Платформа предложит пользователям услуги по синтезу и распознаванию речи с помощью нейронных сетей, такие как Audiogram и WordPulse для речевой аналитики. Эти сервисы позволят компаниям более эффективно использовать возможности искусственного интеллекта, оптимизируя процессы и улучшая качество обработки данных.