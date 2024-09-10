МТС вложит более 1 млрд рублей в развитие ИИ-облака

В пресс-службе компании сообщили, что новое направление было представлено на форуме Kazan Digital Week и включает в себя инфраструктуру и сервисы, направленные на упрощение и ускорение внедрения ИИ. В основе ИИ-облака будут графические ускорители, необходимые для быстрого обучения и работы искусственного интеллекта.

Платформа предложит пользователям услуги по синтезу и распознаванию речи с помощью нейронных сетей, такие как Audiogram и WordPulse для речевой аналитики. Эти сервисы позволят компаниям более эффективно использовать возможности искусственного интеллекта, оптимизируя процессы и улучшая качество обработки данных.