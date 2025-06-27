МТС вложится в развитие искусственного интеллекта и IoT

Гендиректор МТС Инесса Галактионова отметила, что компания активно изучает технологии, которые будут востребованы в ближайшие три-пять лет. Особое внимание уделяется адаптации искусственного интеллекта в реальном времени для управления сетью. Это позволит подстраиваться под потребности пользователей, расширять каналы связи и повышать качество обслуживания.

В компании уверены, что для успешного развития инноваций в телекоммуникационной отрасли нужны значительные вложения в научно-исследовательские проекты и подготовку квалифицированных кадров. МТС готова создавать условия для развития технологического сообщества и планировать свою стратегию на десятилетия вперёд.