МТС Web Services отразила почти 20 тыс. кибератак за 2024 год

По словам Зарубинского, в условиях современного цифрового мира безопасность облачных технологий становится приоритетом. Он отметил, что облачные провайдеры, такие как MWS, накопили значительный опыт в области информационной безопасности, что позволяет им эффективно защищать свою инфраструктуру от киберугроз.

Особое внимание в компании уделяют усилению внутренних систем безопасности. C начала 2024 года команда MWS по информационной безопасности увеличилась более чем в пять раз, отметил Зарубинский, подчеркнув важность постоянного развития мер по предотвращению угроз.