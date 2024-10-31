МТС Web Services отразила почти 20 тыс. кибератак за 2024 год

Опубликовано 31 октября 2024, 14:371 мин.
МТС Web Services отразила почти 20 тыс. кибератак за 2024 годПочти тысяча атак имела критический уровень угрозы
CEO МТС Web Services (MWS) Игорь Зарубинский в рамках форума «РБК Tech 2024» сообщил, что за первые три квартала 2024 года компания успешно отразила почти 20 тыс. кибератак на свою инфраструктуру. Среди них было более 9 тыс. DDoS-атак и более 10 тыс. сложных атак, из которых 940 оказались критичными.
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По словам Зарубинского, в условиях современного цифрового мира безопасность облачных технологий становится приоритетом. Он отметил, что облачные провайдеры, такие как MWS, накопили значительный опыт в области информационной безопасности, что позволяет им эффективно защищать свою инфраструктуру от киберугроз.
Особое внимание в компании уделяют усилению внутренних систем безопасности. C начала 2024 года команда MWS по информационной безопасности увеличилась более чем в пять раз, отметил Зарубинский, подчеркнув важность постоянного развития мер по предотвращению угроз.