«МТС Юрент» и Росатом будут развивать зарядные станции для электросамокатов

Опубликовано 08 июля 2024, 15:08
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«МТС Юрент» и Росатом будут развивать зарядные станции для электросамокатовБыло подписано соглашение
На выставке «Иннопром» было подписано соглашение между кикшеринговым сервисом «МТС Юрент» и дочерним предприятием Росатома — АО «РАСУ». Они планируют совместно развивать зарядную инфраструктуру для микромобильного электротранспорта, сообщили в пресс-службе сервиса.
В рамках соглашения «МТС Юрент» и АО «РАСУ» будут сотрудничать в разработке импортонезависимых технологий для зарядной инфраструктуры, в том числе создание зарядных станций. АО «РАСУ» планирует использовать свои инновации в области преобразовательной техники для создания эффективных зарядных станций, отметили в пресс-службе.
Цель сотрудничества — создание оптимизированной зарядной инфраструктуры в регионах, где работает сервис аренды самокатов «МТС Юрент». В будущем планируется разработка «умной» зарядной среды, обеспечивающей гармонизированный жизненный цикл используемых накопителей энергии.