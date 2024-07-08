«МТС Юрент» и Росатом будут развивать зарядные станции для электросамокатов

В рамках соглашения «МТС Юрент» и АО «РАСУ» будут сотрудничать в разработке импортонезависимых технологий для зарядной инфраструктуры, в том числе создание зарядных станций. АО «РАСУ» планирует использовать свои инновации в области преобразовательной техники для создания эффективных зарядных станций, отметили в пресс-службе.

Цель сотрудничества — создание оптимизированной зарядной инфраструктуры в регионах, где работает сервис аренды самокатов «МТС Юрент». В будущем планируется разработка «умной» зарядной среды, обеспечивающей гармонизированный жизненный цикл используемых накопителей энергии.