МТС Юрент поможет «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей

В рамках соглашения МТС Юрент будет предоставлять информацию о наличии аккаунта пропавшего человека в приложении, а также передавать данные о его последних передвижениях, если таковые имеются. Эти сведения могут стать дополнительным инструментом в установлении возможного маршрута человека и определения его местонахождения.

Кроме того, участники отряда получат доступ к электросамокатам сервиса. Это позволит быстрее перемещаться по городу, расклеивать ориентировки, осматривать дворы и парки. Использование самокатов может существенно сократить время реагирования на заявку, что особенно важно в поисках, где каждая минута может сыграть решающую роль.