МТС Юрент поможет «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей

Опубликовано 07 июля 2025, 19:381 мин.
МТС Юрент поможет «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людейСамокаты и данные о поездках упростят работу волонтеров
Сервис кикшеринга МТС Юрент и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» договорились о сотрудничестве. Теперь волонтеры смогут получать помощь от сервиса при поиске пропавших людей.
В рамках соглашения МТС Юрент будет предоставлять информацию о наличии аккаунта пропавшего человека в приложении, а также передавать данные о его последних передвижениях, если таковые имеются. Эти сведения могут стать дополнительным инструментом в установлении возможного маршрута человека и определения его местонахождения.
Кроме того, участники отряда получат доступ к электросамокатам сервиса. Это позволит быстрее перемещаться по городу, расклеивать ориентировки, осматривать дворы и парки. Использование самокатов может существенно сократить время реагирования на заявку, что особенно важно в поисках, где каждая минута может сыграть решающую роль.