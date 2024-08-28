МТС Юрент предложил интегрировать самокаты в проездные карты

Опубликовано 28 августа 2024, 22:151 мин.
МТС Юрент предложил интегрировать самокаты в проездные картыНовая инициатива упростит использование самокатов
Кикшеринг МТС Юрент, который входит в экосистему МТС, представил предложение интегрировать свои самокаты в проездные карты для общественного транспорта. Об этом сообщила компания на Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС.
Планируется создание льготного тарифа для поездок до 10 минут, оплачиваемого через единую транспортную карту, аналогичную московской «Тройке». Это улучшит опыт пользователей и повысит безопасность поездок благодаря дополнительной идентификации.
Сейчас МТС Юрент уже внедряет идентификацию через МТС ID и блокирует аккаунты несовершеннолетних. В следующем сезоне сервис планирует подключиться к порталу Госуслуги и интегрироваться с Мос.ру для предотвращения поездок несовершеннолетних. В перспективе планируется подключение к Единой биометрической системе Москвы.