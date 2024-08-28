В России
Опубликовано 28 августа 2024, 22:15
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МТС Юрент предложил интегрировать самокаты в проездные карты

Новая инициатива упростит использование самокатов
Кикшеринг МТС Юрент, который входит в экосистему МТС, представил предложение интегрировать свои самокаты в проездные карты для общественного транспорта. Об этом сообщила компания на Международном Муниципальном Форуме стран БРИКС.
МТС Юрент предложил интегрировать самокаты в проездные карты
© Kelly Sikkema

Планируется создание льготного тарифа для поездок до 10 минут, оплачиваемого через единую транспортную карту, аналогичную московской «Тройке». Это улучшит опыт пользователей и повысит безопасность поездок благодаря дополнительной идентификации.

Сейчас МТС Юрент уже внедряет идентификацию через МТС ID и блокирует аккаунты несовершеннолетних. В следующем сезоне сервис планирует подключиться к порталу Госуслуги и интегрироваться с Мос.ру для предотвращения поездок несовершеннолетних. В перспективе планируется подключение к Единой биометрической системе Москвы.