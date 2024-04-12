«МТС Юрент» протестирует свои электросамокаты в нескольких городах России

Опубликовано 12 апреля 2024, 09:50
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«МТС Юрент» протестирует свои электросамокаты в нескольких городах РоссииОни разработаны совместно с белорусской компанией Eleven
Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» планирует ввести в тестовый режим новую модель электросамокатов «Юрент 2.0» в нескольких городах России. Генеральный директор сервиса Иван Туринге сообщил, что эти электросамокаты разработаны совместно с белорусской компанией Eleven и обладают улучшенными характеристиками для большей устойчивости и комфорта управления.
Новая модель электросамокатов будет протестирована в таких городах, как Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, а также в регионах Юга России и за Уралом. Всего в парке «МТС Юрент» планируется иметь 20 тысяч таких электросамокатов. Туринге также отметил планы привезти некоторое количество электросамокатов в центральную часть России для тестирования пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.
Основные изменения в новой модели касаются высоты и угла наклона рулевой стойки для повышения комфорта управления на различных скоростях, а также специальной конструкции амортизационной вилки и надувных шин для более комфортного передвижения по неровной дороге.