«МТС Юрент» протестирует свои электросамокаты в нескольких городах России

Новая модель электросамокатов будет протестирована в таких городах, как Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, а также в регионах Юга России и за Уралом. Всего в парке «МТС Юрент» планируется иметь 20 тысяч таких электросамокатов. Туринге также отметил планы привезти некоторое количество электросамокатов в центральную часть России для тестирования пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные изменения в новой модели касаются высоты и угла наклона рулевой стойки для повышения комфорта управления на различных скоростях, а также специальной конструкции амортизационной вилки и надувных шин для более комфортного передвижения по неровной дороге.