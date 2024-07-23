«МТС Юрент» ужесточит контроль за соблюдением ПДД для электросамокатов

Опубликовано 23 июля 2024, 23:18
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«МТС Юрент» ужесточит контроль за соблюдением ПДД для электросамокатовС начала сезона выписано около 150 тысяч штрафов
В рамках стратегии «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» внедрил внутреннюю систему контроля за соблюдением ПДД и правил сервиса. Нарушения фиксируют консультанты по безопасности во всех городах присутствия и передают информацию в поддержку сервиса.
Количество консультантов увеличилось до 2,5 тысяч человек в 30 городах, что позволяет повысить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП. С начала сезона 2024 года «МТС Юрент» выписал около 150 тысяч штрафов, треть из которых благодаря консультантам на улицах городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие.
Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД, такие как езда вдвоем, не спешивание на пешеходных переходах и неправильная парковка. Фото нарушений передаются в службу поддержки, которая принимает решение о назначении штрафа.