«МТС Юрент» ужесточит контроль за соблюдением ПДД для электросамокатов

Количество консультантов увеличилось до 2,5 тысяч человек в 30 городах, что позволяет повысить безопасность на дорогах и снизить количество ДТП. С начала сезона 2024 года «МТС Юрент» выписал около 150 тысяч штрафов, треть из которых благодаря консультантам на улицах городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие.

Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД, такие как езда вдвоем, не спешивание на пешеходных переходах и неправильная парковка. Фото нарушений передаются в службу поддержки, которая принимает решение о назначении штрафа.