МТС Юрент запретил брать несколько самокатов с одного аккаунта

Это решение направлено на предотвращение использования самокатов детьми через аккаунты взрослых. В условиях осенней погоды с дождями и заморозками безопасность на дорогах становится приоритетом. Даже опытным пользователям следует проявлять осторожность, а несовершеннолетние, по мнению сервиса, подвергают опасности себя и окружающих.

Правила МТС Юрент запрещают аренду самокатов лицами младше 18 лет, а за передачу устройства несовершеннолетнему предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Сервис также блокирует аккаунты несовершеннолетних через систему идентификации МТС ID.

Часто взрослые обходили ограничения, арендуя самокаты для детей через свои аккаунты. Отключение мультиаренды поможет снизить такие нарушения, сделав аренду самокатов более безопасной для всех участников движения.