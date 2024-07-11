Опубликовано 11 июля 2024, 15:49
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«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедовВ Москве и Подмосковье
Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оснащен электродвигателем для удобного передвижения по городу и ограничен скоростью до 25 км/ч, сообщили в пресс-службе компании. В настоящее время в сервисе доступно 5 тысяч новых велобайков модели Ninebot B100.
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Электровелосипеды адаптированы для различных пользователей и оборудованы регулируемым седлом, выдерживающим вес до 120 килограммов. Они оснащены усиленными тормозами и яркой панелью управления, отображающей скорость и уровень заряда батареи. Модель также защищена от влаги и грязи, что позволяет использовать ее в любую погоду, добавили в пресс-службе сервиса.
Каждый электровелосипед оборудован IoT-модулем, который регулирует скорость до 25 км/ч, обеспечивая безопасность движения как для пользователей, так и для пешеходов.