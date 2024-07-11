«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов

Электровелосипеды адаптированы для различных пользователей и оборудованы регулируемым седлом, выдерживающим вес до 120 килограммов. Они оснащены усиленными тормозами и яркой панелью управления, отображающей скорость и уровень заряда батареи. Модель также защищена от влаги и грязи, что позволяет использовать ее в любую погоду, добавили в пресс-службе сервиса.

Каждый электровелосипед оборудован IoT-модулем, который регулирует скорость до 25 км/ч, обеспечивая безопасность движения как для пользователей, так и для пешеходов.