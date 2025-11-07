МТС запустила аренду мини-станций для улучшения связи в помещениях

Оборудование представляет собой компактное устройство, внешне напоминающее Wi-Fi роутер. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров. При необходимости специалисты могут установить несколько устройств для создания сети. Одна станция способна обслуживать до 32 уникальных абонентов.

Для работы устройства требуется проводной интернет-канал со скоростью не менее 50 Мбит/с. При перемещении в зону действия основной сотовой сети мобильное устройство автоматически переключается на стандартную базовую станцию.

С клиентом заключается дополнительное соглашение к договору связи, после чего специалист компании производит установку оборудования.