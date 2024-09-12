МТС запустит ИИ-аудиогиды по городам России

Технологии обработки больших данных помогут определить популярные туристические локации, а нейросети — интегрировать контент от краеведов и историков. Помимо городских аудиогидов, в планах МТС — создание речных аудиогидов в Казани и Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день МТС уже запустила 105 аудиогидов в 48 регионах России, включая крупные города, удаленные природные достопримечательности и национальные парки. В дополнение к традиционным аудиоформатам, компания применяет технологии дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), которые позволяют погружаться в историю и культуру регионов, отметили в пресс-службе.