МТС запустит ИИ-аудиогиды по городам России

Опубликовано 12 сентября 2024, 13:341 мин.
МТС запустит ИИ-аудиогиды по городам РоссииВ 2025 году
Компания МТС анонсировала запуск 10−15 новых аудиогидов по городам России в 2025 году, которые будут созданы с помощью нейросетей и Big Data. По словам пресс-службы компании, использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит сделать аудиогиды более полезными и актуальными для туристов.
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Технологии обработки больших данных помогут определить популярные туристические локации, а нейросети — интегрировать контент от краеведов и историков. Помимо городских аудиогидов, в планах МТС — создание речных аудиогидов в Казани и Нижнем Новгороде.
На сегодняшний день МТС уже запустила 105 аудиогидов в 48 регионах России, включая крупные города, удаленные природные достопримечательности и национальные парки. В дополнение к традиционным аудиоформатам, компания применяет технологии дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), которые позволяют погружаться в историю и культуру регионов, отметили в пресс-службе.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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