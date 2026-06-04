В России
Опубликовано 04 июня 2026, 05:33
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Мультисредовый центр беспилотных систем появится в Петербурге

Проект объединит воздушные, водные и наземные решения
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в беседе с ТАСС о планах создания мультисредового центра беспилотных и роботизированных систем. Новый объект предполагается разместить на базе технопарка Санкт-Петербурга в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Центр будет работать с решениями для воздушной, водной и наземной среды.
Мультисредовый центр беспилотных систем появится в Петербурге

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По словам Беглова, в 2024 году технопарк получил статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Сейчас в нем насчитывается более 60 резидентов, а за последние два года привлечено финансирование для реализации 28 проектов.

Глава города также отметил, что в Петербурге работают более 70 компаний отрасли, а около трети российских производителей беспилотников выпускают продукцию именно здесь. Подготовку специалистов ведут технические вузы по направлениям авиационной и ракетно-космической техники, аэронавигации, механики, математического моделирования, фотоники, оптоинформатики и технологий электронных средств. Развитие сферы поддерживается городской программой беспилотной авиации до 2030 года.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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