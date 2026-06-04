Мультисредовый центр беспилотных систем появится в Петербурге

По словам Беглова, в 2024 году технопарк получил статус Научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиационных систем. Сейчас в нем насчитывается более 60 резидентов, а за последние два года привлечено финансирование для реализации 28 проектов.

Глава города также отметил, что в Петербурге работают более 70 компаний отрасли, а около трети российских производителей беспилотников выпускают продукцию именно здесь. Подготовку специалистов ведут технические вузы по направлениям авиационной и ракетно-космической техники, аэронавигации, механики, математического моделирования, фотоники, оптоинформатики и технологий электронных средств. Развитие сферы поддерживается городской программой беспилотной авиации до 2030 года.