Мурманский университет решил внедрить ИИ в основу обучения

Опубликовано 05 декабря 2025, 17:171 мин.
Мурманский университет решил внедрить ИИ в основу обученияОн может стать одним из первых в России AI-native-вузов
Мурманский арктический университет (МАУ) может войти в число первых российских вузов нового формата — AI-native. Это подразумевает интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в основу образовательного процесса.
Исполняющая обязанности ректора Мария Князева пояснила, что ИИ в такой модели не просто инструмент, а база для самообучения и перестройки учебных программ. Это должно помочь в решении практических задач, стоящих перед Арктическим регионом.
Университет сохранит традиционные направления, такие как подготовка моряков, но адаптирует их под современные технологические реалии. Акцент делается на логистике, судовождении и биотехнологиях. Развитие связано с проектами Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути.
Для этих целей вуз закупает новое оборудование и создает лаборатории. Планируется тесное сотрудничество с индустриальными партнерами для быстрого внедрения актуальных трендов в образовательные программы.