Мурманский университет решил внедрить ИИ в основу обучения

Исполняющая обязанности ректора Мария Князева пояснила, что ИИ в такой модели не просто инструмент, а база для самообучения и перестройки учебных программ. Это должно помочь в решении практических задач, стоящих перед Арктическим регионом.

Университет сохранит традиционные направления, такие как подготовка моряков, но адаптирует их под современные технологические реалии. Акцент делается на логистике, судовождении и биотехнологиях. Развитие связано с проектами Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути.

Для этих целей вуз закупает новое оборудование и создает лаборатории. Планируется тесное сотрудничество с индустриальными партнерами для быстрого внедрения актуальных трендов в образовательные программы.