Мурманской области займутся переработкой советских отходов

Регион занимает второе место в Национальном экологическом рейтинге, однако проблема исторического ущерба окружающей среде остается актуальной. В работе участвуют промышленные компании и волонтерские организации, совмещающие развитие производства с сохранением арктической природы.

Президент Владимир Путин отметил связь между экологической обстановкой и здоровьем населения, указав на необходимость особого внимания к росту онкологических заболеваний в регионах с накопленным вредом окружающей среде.