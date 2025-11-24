Мурманской области займутся переработкой советских отходов

Опубликовано 24 ноября 2025, 23:361 мин.
Мурманской области займутся переработкой советских отходовИз промышленных отвалов планируют извлекать полезные компоненты
Власти Мурманской области разрабатывают технологии переработки промышленных отходов, накопленных в Арктике за советский период. Губернатор Андрей Чибис на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что специалисты ищут способы извлечения полезных компонентов из отвалов, которые ранее не подлежали утилизации из-за отсутствия необходимых технологий.
Регион занимает второе место в Национальном экологическом рейтинге, однако проблема исторического ущерба окружающей среде остается актуальной. В работе участвуют промышленные компании и волонтерские организации, совмещающие развитие производства с сохранением арктической природы.
Президент Владимир Путин отметил связь между экологической обстановкой и здоровьем населения, указав на необходимость особого внимания к росту онкологических заболеваний в регионах с накопленным вредом окружающей среде.