Музей Арктики и Антарктики готовит "Полярную медиатеку" для научной работы

Музей Арктики и Антарктики готовит "Полярную медиатеку" для научной работыТакже обновится постоянная экспозиция
Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге готовит к запуску онлайн-платформу "Полярная медиатека", предназначенную для исследовательской и научной работы. Об этом рассказала директор музея Наталья Петрова на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", пишет ТАСС.
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Петрова подчеркнула, что "Полярная медиатека" станет центром знаний об исследованиях Арктики и Антарктики, открытым для всех желающих. Музей также планирует обновить постоянную экспозицию, внедряя новые интерактивные и мультимедийные технологии, при этом сохраняя академический подход к представлению информации.
Онлайн-пространство "Полярная медиатека" станет доступным инструментом для всех, кто интересуется исследованиями полярных регионов, предоставляя возможность получать информацию и проводить научные исследования в этой области.