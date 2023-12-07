Музей Арктики и Антарктики готовит "Полярную медиатеку" для научной работы

Петрова подчеркнула, что "Полярная медиатека" станет центром знаний об исследованиях Арктики и Антарктики, открытым для всех желающих. Музей также планирует обновить постоянную экспозицию, внедряя новые интерактивные и мультимедийные технологии, при этом сохраняя академический подход к представлению информации.

Онлайн-пространство "Полярная медиатека" станет доступным инструментом для всех, кто интересуется исследованиями полярных регионов, предоставляя возможность получать информацию и проводить научные исследования в этой области.