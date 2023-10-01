Мужчину в Москве задержали с переносной лабораторией в рюкзаке

33-летний Георгий был остановлен в своем автомобиле на улице Руставели. У сотрудников полиции возникли подозрения, когда они заметили, что он сидит на пассажирском сиденье и крепко держит рюкзак. При досмотре в нем были обнаружены различные подозрительные предметы: четыре стеклянные бутылки с неизвестной жидкостью, пластиковая бутылка с белым порошком (0,5 л), электронные весы, два шприца, игла, четыре колбы с темно-коричневым порошком, воронка. Полиция сначала вызвала саперов, опасаясь наличия взрывчатых или опасных веществ.

Изъятые у Георгия предметы были отправлены на экспертизу. В ближайшее время планируется провести обыск в его квартире.