Музыкальный сервис «Звук» начал продавать билеты на концерты прямо в приложении

Музыкальный сервис «Звук» начал продавать билеты на концерты прямо в приложенииФункция доступна благодаря интеграции с «Афишей»
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Сервис показывает актуальные даты и города концертов, а информация обновляется автоматически на странице каждого артиста. Это значит, что при появлении билетов на Afisha.ru они сразу становятся доступными в «Звуке», что увеличивает шанс купить их до окончания продаж.
Процесс покупки простой — достаточно выбрать дату и категорию билета, и оформление займет всего несколько касаний. Электронный билет отправляется на почту, а само прослушивание музыки при этом не прерывается.
Подписчики сервиса СберПрайм получают 15% скидку, а оплату можно частично или полностью покрыть бонусами «Спасибо» — до 99% от стоимости, как и на самом Afisha.ru.
Новая опция доступна для всех концертов, представленных на Afisha.ru, и уже интегрирована в интерфейс приложения. Пользователям не нужно переходить на сторонние сайты — все происходит в одной экосистеме.