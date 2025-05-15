МВД РФ предупредило о схеме мошенничества через фейковые письма маркетплейсов

Мошенники создают письма, визуально неотличимые от рассылок известных площадок. В них содержатся предложения о «выгодных сделках», которые на самом деле ведут на фишинговые сайты. Цель — получить доступ к банковским картам, логинам и паролям жертв.

В ведомстве призвали граждан быть осторожнее: не переходить по подозрительным ссылкам и проверять источник писем. Особенно рискованно открывать вложения или вводить личные данные на непроверенных ресурсах.