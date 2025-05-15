МВД РФ предупредило о схеме мошенничества через фейковые письма маркетплейсов

Опубликовано 15 мая 2025, 10:211 мин.
МВД РФ предупредило о схеме мошенничества через фейковые письма маркетплейсовНовая схема фишинга
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники рассылают поддельные письма от имени популярных маркетплейсов. Сообщения маскируют под рекламу акций, скидок или розыгрышей — например, распродажи школьных товаров. Переход по ссылкам из таких писем приводит к утечке персональных данных пользователей.
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Мошенники создают письма, визуально неотличимые от рассылок известных площадок. В них содержатся предложения о «выгодных сделках», которые на самом деле ведут на фишинговые сайты. Цель — получить доступ к банковским картам, логинам и паролям жертв.
В ведомстве призвали граждан быть осторожнее: не переходить по подозрительным ссылкам и проверять источник писем. Особенно рискованно открывать вложения или вводить личные данные на непроверенных ресурсах.