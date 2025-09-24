МВД России дало рекомендации по цифровой автономности при сбоях интернета

В такой набор следует включить электронные билеты, копии паспорта, водительских прав, медицинского полиса и рецептов. Также важно заранее сохранить номера телефонов экстренных служб, врачей, такси и близких. Для связи при отсутствии интернета можно использовать мессенджеры, работающие через Bluetooth или Wi-Fi Direct.

Особое внимание уделяется аналоговым источникам информации. МВД рекомендует иметь радиоприемник на батарейках, так как проводное радио и телевидение входят в систему экстренного оповещения. Общественные точки Wi-Fi в кафе или библиотеках могут стать резервным каналом связи.

Дополнительные меры включают скачивание офлайн-карт, наличие наличных денег и подготовку развлечений — фильмов, музыки или книг на мобильном устройстве.