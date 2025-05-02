МВД России предупредило о новых схемах мошенничества в туристических чатах

Преступники выдают себя за туристов, ищущих попутчиков, или гидов, предлагающих экскурсии. После установления контакта они просят внести предоплату за услуги, а затем исчезают. Другой вариант — предложение зарегистрироваться на поддельном сайте, где жертва вводит платежные данные. Иногда мошенники имитируют авторизацию через соцсети, чтобы получить доступ к аккаунтам.

В ведомстве подчеркнули, что подобные чаты активно используют методы социальной инженерии, играя на доверии пользователей. Например, участникам могут предлагать «эксклюзивные» туры по низким ценам или «закрытые» групповые поездки.

Для защиты от обмана МВД рекомендует бронировать туры только на проверенных платформах, проверять отзывы о компаниях и избегать предоплат через сомнительные ссылки. Также стоит остерегаться запросов на предоставление паспортных данных или данных банковских карт в неофициальных чатах.