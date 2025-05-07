МВД России предупредило продавцов об угрозе обмана на интернет-платформах

МВД России предупредило продавцов об угрозе обмана на интернет-платформахМошенники используют поддельные страницы для кражи данных карт
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Схема начинается с того, что продавец размещает объявление о продаже товара, и потенциальный покупатель выходит на связь. Он просит отправить дополнительные фотографии товара через мессенджер, мотивируя это проблемами с загрузкой изображений в приложении. После этого мошенник заявляет, что товар уже оплачен, и просит продавца подтвердить получение средств.
На почту или в мессенджер продавца приходит письмо, которое внешне выглядит как официальное уведомление от площадки. Однако ссылка в сообщении ведет на поддельную страницу, где ввод данных банковской карты и SMS-кода позволяет злоумышленникам украсть деньги.
МВД настоятельно рекомендует продавцам использовать только официальные приложения для операций и не переходить по подозрительным ссылкам.