В России
Опубликовано 07 мая 2025, 16:24
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МВД России предупредило продавцов об угрозе обмана на интернет-платформах

Мошенники используют поддельные страницы для кражи данных карт
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ предупредили граждан о новой схеме обмана продавцов на платформах объявлений. Мошенники предлагают перейти в мессенджеры для дальнейшего общения, чтобы обойти встроенные защитные системы приложений и сохранить анонимность.
МВД России предупредило продавцов об угрозе обмана на интернет-платформах

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Схема начинается с того, что продавец размещает объявление о продаже товара, и потенциальный покупатель выходит на связь. Он просит отправить дополнительные фотографии товара через мессенджер, мотивируя это проблемами с загрузкой изображений в приложении. После этого мошенник заявляет, что товар уже оплачен, и просит продавца подтвердить получение средств.

На почту или в мессенджер продавца приходит письмо, которое внешне выглядит как официальное уведомление от площадки. Однако ссылка в сообщении ведет на поддельную страницу, где ввод данных банковской карты и SMS-кода позволяет злоумышленникам украсть деньги.

МВД настоятельно рекомендует продавцам использовать только официальные приложения для операций и не переходить по подозрительным ссылкам.