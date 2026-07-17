На Алтае изучат популяцию манула с помощью фотоловушек

Опубликовано 17 июля 2026, 10:571 мин.
На Алтае изучат популяцию манула с помощью фотоловушекИ компьютерного зрения
В пресс-службе Межрегиональной ассоциации «Ирбис» сообщили, что в Сайлюгемском национальном парке завершилась первая экспедиция по изучению манула. Специалисты и волонтеры установили 50 автоматических фотоловушек на исследовательском участке площадью 100 кв. км.
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Камеры разместили по сетке: по одной на каждый квадрат площадью 2 кв. км. Оборудование настраивали почти неделю, включая калибровку с помощью специального шеста с контрастными метками. Эти данные позволят применять технологии компьютерного зрения для анализа скорости движения животных и их маршрутов, отметили в пресс-службе,
Ученые готовят материалы для двух методов учета популяции манула, так как пока неизвестно, удастся ли точно различать отдельных особей по снимкам. В дальнейшем мониторинг планируют расширить на другие регионы.