На Алтае изучат популяцию манула с помощью фотоловушек

Камеры разместили по сетке: по одной на каждый квадрат площадью 2 кв. км. Оборудование настраивали почти неделю, включая калибровку с помощью специального шеста с контрастными метками. Эти данные позволят применять технологии компьютерного зрения для анализа скорости движения животных и их маршрутов, отметили в пресс-службе,

Ученые готовят материалы для двух методов учета популяции манула, так как пока неизвестно, удастся ли точно различать отдельных особей по снимкам. В дальнейшем мониторинг планируют расширить на другие регионы.